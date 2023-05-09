Жители Новосибирска устроили давку в метро после салюта 9 мая 2023 года

Новосибирцы пошли по домам после праздников.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Тысячи новосибирцев после салюта на Михайловской набережной отправились по домам. После пиротехнического шоу в 22:00 горожане побрели в метро.
Как и ожидалось, на остановках общественного транспорта образовалась давка — очереди даже на входе станции «Речной вокзал».
На Большевистской пробка в сторону города.
Фото: Анна ПАШАГИНА
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