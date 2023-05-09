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НовостиОбщество9 мая 2023 15:49

Жители Новосибирска устроили давку в метро после салюта 9 мая 2023 года

В метро очень тесно
Данила ШУЛЯК
Новосибирцы пошли по домам после праздников.

Новосибирцы пошли по домам после праздников.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Тысячи новосибирцев после салюта на Михайловской набережной отправились по домам. После пиротехнического шоу в 22:00 горожане побрели в метро.

Как и ожидалось, на остановках общественного транспорта образовалась давка — очереди даже на входе станции «Речной вокзал».

На Большевистской пробка в сторону города.

На Большевистской пробка в сторону города.

Фото: Анна ПАШАГИНА

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