Жители Новосибирска устроили давку в метро после салюта 9 мая 2023 года

Новосибирцы пошли по домам после праздников. Фото: Анна ПАШАГИНА

Тысячи новосибирцев после салюта на Михайловской набережной отправились по домам. После пиротехнического шоу в 22:00 горожане побрели в метро.

Как и ожидалось, на остановках общественного транспорта образовалась давка — очереди даже на входе станции «Речной вокзал».

На Большевистской пробка в сторону города. Фото: Анна ПАШАГИНА

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