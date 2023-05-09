На реконструкцию аэропорта в Новосибирске выделят 4,9 миллиарда рублей

На реконструкцию аэропорта «Толмачево» в Новосибирске выделят 4,9 миллиарда рублей. Фото: Надежда РЫЖКИНА

На реконструкцию аэропорта «Толмачево» в Новосибирске выделят 4,9 миллиарда рублей. Реконструкцией займется компания «Новосибирскавтодор». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы предстоят масштабные — завершить их планируется только в 2027 году. Отремонтировать планируется взлетно-посадочную полосу и сопутствующую инфраструктуру, такую, как например рулежные дорожки.

Две взлетно-посадочные полосы новосибирского аэропорта после реконструкции позволят вдвое увеличить пропускную способность «Толмачево» до 44 операций в час. Финансировать работы планируется из федерального бюджета.

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