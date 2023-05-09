«Хочу — ору, хочу — не ору, заткнитесь»: новосибирцы пожаловались на кондуктора в автобусе, нагрубившего пенсионерке

Новосибирцы пожаловались на кондуктора в автобусе, нагрубившего пенсионерке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы пожаловались на кондуктора в автобусе, нагрубившего пенсионерке. По словам людей, пожилая женщина попросила автобус подождать ее, что очень разозлило сотрудницу салона.

— Случай произошёл во вторник, 9 мая в 10:30. Автобус собирался уезжать, и впереди меня была бабушка, которая похлопала рукой по автобусу, чтобы тот не уезжал. Водитель среагировал. Далее я зашла за бабушкой, и кондуктор начал орать на бедную бабушку своим громким, режущим уши голосом, — написала в паблике Вконтакте «АСТ-54», девушка, ставшая очевидцем.

О случившемся женщина рассказала в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

Девушка сделала кондуктору замечание, попросив быть повежливее с пассажирами, однако в ответ на это, по ее словам, получила еще одну порцию хамства.

— Мне стало обидно за беззащитную бабушку и я попросила кондуктора быть вежливее, так как всё-таки праздник! Меня поддержал мужчина и ещё одна женщина, но кондуктору плевать, она продолжала истерично и громко орать, говорить: «Хочу — ору, хочу — не ору, заткнитесь. Милочка, ты школу закончила?», — пишет девушка.

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