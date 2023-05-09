«Целые сутки бродил по деревне»: под Новосибирском волонтеры спасли подстреленного пса

Неизвестные стреляли в пса два дня назад. Фото: telegram-канал «ГБР_ZOO_NSK»

Новосибирцы спасли пса, который два дня истекал кровью в деревне под Новосибирском. Инцидент произошел 7 мая в Болотнинском районе:

- Опять стреляли в собаку. Два дня животному никто не может оказать помощь. Целые сутки пёс бродил по деревне в поисках спасения. Добрые люди завели его к себе в ограду и пытались помочь, как могли. Местные ветеринары поставили псу обезболивающее, тем самым спровоцировав кровотечение, - сообщили волонтеры telegram-канала ГБР_ZOO_NSK.

Утром 9 мая волонтеры забрали раненого пса и отвезли в одну из новосибирских ветклиник.

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