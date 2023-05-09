Воздух в Новосибирске в 23 раза грязнее нормы

В Новосибирске уровень загрязнения воздуха в 23 раза выше нормы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске уровень загрязнения воздуха в 23 раза выше нормы. Информация об этом появилась на сайте IQAir.com во вторник, 9 мая.

— Концентрация PM2.5 в Новосибирске сейчас в 23.4 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха, — отмечают специалисты.

Третий день подряд эксперты фиксируют сильное загрязнение. В понедельник, 8 мая, концентрация вредных веществ в Новосибирске превысила норму в 29 раз.

«PM2.5» называют твердые микрочастицы и мелкие капли жидкостей.

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