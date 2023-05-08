Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал о ранениях бойцов на СВО. Фото: соцсети.

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал, что в батальоне есть тяжело раненые бойцы. Об этом пишет «Царьград Новосибирск».

По словам Панферова, бойцы проявляют стойкость, мужество и самоотверженность. Батальон «Вега» выполняет задачи, стоит на своих позициях.

– Несколько бойцов получили серьёзные ранения. Буквально сегодня утром отбили наступление, – отметил Панфёров в беседе с журналистами 7 мая.

Командир батальона добавил, что необходима помощь по эвакуации из зоны СВО бойца, получившего ранения обеих ног. Он уточнил, что выйдет на связь с правительством и Минздравом НСО для решения этого вопроса.

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