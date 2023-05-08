«Вышли из съемной квартиры и исчезли»: в Новосибирске таинственно пропали 43-летняя женщина с 11-летним сыном

В Новосибирске таинственно пропали 43-летняя мать с 11-летним сыном. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске полиция ищет Лебедеву Ольгу Алексеевну и Лебедева Дмитрия Александровича. 43-летняя женщина с 11-летним мальчиком исчезли 14 апреля.

– Вышли из съемной квартиры по адресу: г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, 31 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции уточнили приметы исчезнувших. Женщине на вид 43 года. Она высокого роста, 175-180 см, худощавого телосложения. Волосы у нее темные, глаза голубые.

Мальчику, ее сыну, на вид 11 лет. Рост ребенка около 145 см. У него худощавое телосложение, голубые глаза и темные волосы.

Как рассказал КП-Новосибирск источник, мама с мальчиком проживали на съемной квартире вдвоем. Папа ребенка периодически его навещал.

– Отец стал замечать, что вечерами свет в квартире не горит. Ему показалось это подозрительным. Он обратился с заявлением в полицию. Также тревогу забила мать женщины, – уточнил источник КП-Новосибирск.

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