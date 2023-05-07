В Новосибирской области началось нашествие черных змей

Змей заметили на кладбище. Фото: "За изобилие" Каргатский район.

В Каргатском районе Новосибирска активизировались черные змеи. Их увидели местные жители на Калманском кладбище.

Змеи, и полностью черные, и с рисунками на спине, ползали прямо по могилам. А несколько уже мертвых лежали прямо на дороге, что проходит по самому кладбищу.

Напомним, ранее черных ядовитых змей заметили в апреле в Убинском и Барабинском районах Новосибирской области.

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