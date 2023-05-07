В Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Бердюгиным

Мужчину похоронили 6 мая. Фото: Администрация Каргатского района.
В городе Каргате Новосибирской области простились с местным жителем Дмитрием Бердюгиным, который погиб в ходе специальной военной операции.
— Светлая память о бойце сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, — сказано в группе администрации Каргатского района.
Известно, что Дмитрий выполнял боевые задания на территории ДНР. Похороны прошли 6 мая.
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