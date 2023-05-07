В Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Бердюгиным

Мужчину похоронили 6 мая. Фото: Администрация Каргатского района.

В городе Каргате Новосибирской области простились с местным жителем Дмитрием Бердюгиным, который погиб в ходе специальной военной операции.

— Светлая память о бойце сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, — сказано в группе администрации Каргатского района.

Известно, что Дмитрий выполнял боевые задания на территории ДНР. Похороны прошли 6 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер