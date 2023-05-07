В Новосибирск на следующей неделе придет потепление до +29 градусов

8 мая в Новосибирске поднимется сильная жара до +29 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске до конца майских праздников будет стоять летняя жара. Как долго она продлится, рассказали погодные сервисы.

«Яндекс.Погода» обещает на следующей неделе потепление до +29 градусов. Оно придет в понедельник, правда, это будет первый и последний жаркий день. Уже 9 мая температура опустится до +18 градусов, а небо затянется тучами. Дальше, со среды по субботу температура начнет постепенно снижаться до +10 градусов.

Росгидрометцентр прогнозирует в понедельник жару до +28 градусов, а на 9 мая — похолодание до +19. Далее температура также постепенно снизится до +11. При этом все эти дни горожан не побеспокоит дождь.

Такие же цифры обещает сайт Gismeteo. 8 мая температура повысится до +28 градусов, а уже 9 снизится до +16. В четверг, 11 мая, сервис прогнозирует дождь.

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