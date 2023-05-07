Прокуратура Новосибирска проверит инцидент с неисправностью самолета «Сибири» во время рейса

Прокуратура проверяет все обстоятельства инцидента.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самолет новосибирской авиакомпании «Сибирь» со 178 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства инцидента.
— 6 мая во время рейса Минеральные Воды – Москва у аэробуса А321 возникла техническая неисправность систем силовой установки. Пилот посадил самолет в аэропорту Волгограда около 19:00 по московскому времени. Опасных последствий не наступило, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Пассажиры продолжили рейс на резервном судне, а неисправный самолет оставили на досмотр и устранение неполадок. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов.
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