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НовостиОбщество7 мая 2023 4:52

Прокуратура Новосибирска проверит инцидент с неисправностью самолета «Сибири» во время рейса

Самолет вынужденно приземлился в Волгограде
Надежда РЫЖКИНА
Прокуратура проверяет все обстоятельства инцидента.

Прокуратура проверяет все обстоятельства инцидента.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет новосибирской авиакомпании «Сибирь» со 178 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства инцидента.

6 мая во время рейса Минеральные Воды – Москва у аэробуса А321 возникла техническая неисправность систем силовой установки. Пилот посадил самолет в аэропорту Волгограда около 19:00 по московскому времени. Опасных последствий не наступило, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пассажиры продолжили рейс на резервном судне, а неисправный самолет оставили на досмотр и устранение неполадок. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов.

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