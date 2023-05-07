В Новосибирске главный пульмонолог назвала основные симптомы легочной болезни

В сумме более ста тысяч человек в Новосибирской области страдают заболеваниями легочной системы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Новосибирской области Любовь Куделя рассказала об основных симптомах хронической обструктивной болезни легких.

— Главные симптомы —кашель, одышка, затрудненное дыхание и повышенная утомляемость. Влажный кашель, который не проходит несколько месяцев — причина заподозрить легочную болезнь. Когда появляется одышка —это уже запущенное заболевание, — рассказала Любовь Куделя.

В регионе зарегистрировали более 56 тысяч больных бронхиальной астмой среди детей, и подростков, и взрослых. На втором месте стоит хронический бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких — около 40 тысяч больных. Во время пандемии коронавирусной инфекции была очень распространена пневмония, сейчас ей болеют 12-13 тысяч новосибирцев.

Чтобы избежать бронхо-легочных заболеваний, нужно исключить вредные привычки, поменьше находиться в загазованных и запылённых местах. При первых же симптомах надо обратиться к врачу.

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