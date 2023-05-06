Двух участников СВО из Искитимского района Новосибирской области наградили медалями «За отвагу»

Зал стоя аплодировал героям. Фото: администрация Искитимского района.

Двое военнослужащих из Искитимского района получили медали за отвагу на спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Бойцов наградили в селе Лебедевка в ходе праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы.

– Два участника специальной военной операции получили медали «За отвагу». Им стоя аплодировал весь зал, – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на площади перед домом культуры развернули 25-метровое знамя Победы, где золотыми буквами нанесены фамилии 20092 жителей Искитима и Искитимского района, вошедших в историю Великой Отечественной войны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber