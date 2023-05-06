«Сейчас на капоте шашлыки жарить начнем»: новосибирцы встали в многокилометровую пробку на Гусинобродском шоссе

Новосибирцы встали в гигантские пробки на ГБШ. Фото: стоп-кадр 2ГИС.

В субботу, 6 мая, новосибирцы встали в гигантскую пробку на ГБШ и Гусинобродском тракте из-за ремонта дороги и начала долгих выходных.

На выезде из Новосибирска произошло несколько аварий. Отправляющиеся на отдых новосибирцы оставили десятки сообщений на картах 2ГИС.

– Сейчас уже на капоте шашлыки жарить начнем, – пишет отчаявшийся выбраться из душного затора автомобилист.

– Жарим шашлыки на капоте, – вторит ему другой водитель.

«Кто там оголодал, есть бутеры с колбасой», «Отдам плов», «Продам машину», – и другие объявления появились в сложившемся автомобильном сообществе. На перекрестках машины стоят без движения около получаса.

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