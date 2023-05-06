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НовостиЭкономика6 мая 2023 7:32

Банк России выпустил 10-рублевые монеты с Новосибирском

Тираж памятных червонцев ограничен миллионом штук
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирск появился на 10-рублевых монетах. Фото: Евгений КОЧКИН / ЦБ РФ.

Новосибирск появился на 10-рублевых монетах. Фото: Евгений КОЧКИН / ЦБ РФ.

Центральный банк России выпустил миллион 10-рублевых монет с изображением памятника детям – труженикам тыла, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска.

Как сообщают в пресс-службе банка, всего выпущено 4 вида памятных червонцев в честь городов трудовой доблести: Нижнего Новгорода, Тагила, Новокузнецка и Новосибирска.

Монета обладает всеми функциями обычных денег, ей можно расплатиться.

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