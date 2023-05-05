В Новосибирске со 100-летием поздравили ветерана ВОВ Антонину Водяникову

Ветерана ВОВ поздравили со 100-летием. Фото: пресс-центр мэрии

В Новосибирске со 100-летием поздравили ветерана ВОВ Антонину Михайловну Водяникову. Сибирячка родилась в посёлке Нижегородский Искитимского района. Всю войну она прошла к 22 годам, встретив День Победы в Кракове.

За боевые заслуги Антонина Михайловна награждена орденом «Отечественной войны II степени». Фото: пресс-центр мэрии

— Новосибирский областной Совет ветеранов сердечно поздравляет участницу Великой Отечественной войны Антонину Михайловну Водяникову со столетием! Счастья вам, дорогая Антонина Михайловна, здоровья и замечательного настроения! — сообщает областной совет ветеранов.

Поздравить Антонину Михайловну собрались волонтеры и военные. Фото: пресс-центр мэрии

Антонина Михайловна родилась 5 мая 1923 года в посёлке Нижегородский Искитимского района Новосибирской области. С 1940 по 1942 год училась в полиграфическом техникуме. В Армию ушла добровольцем в 1942 году с 3 курса техникума. Сначала воевала под Москвой, потом ее часть перебросили в Завидово на оборону железнодорожного моста, на Симкинское водохранилище. До освобождения Ленинграда находилась там в качестве наводчика-прибориста зенитной батареи. Затем вместе со своим подразделением продвигалась к западной границе. День Победы Антонина Михайловна встретила в Кракове, в Польше.

Антонина Михайловна прошла всю войну, когда ей было 22 года. Фото: пресс-центр мэрии

За боевые заслуги Антонина Михайловна награждена орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За Отвагу», «60 лет обороны Москвы» и другими юбилейными медалями.

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