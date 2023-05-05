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НовостиПроисшествия5 мая 2023 14:05

Пьяный алтаец лишился новой иномарки за 2,5 миллиона рублей

За пьяную езду ему присудили 180 часов работ, забрали права и авто
Данила ШУЛЯК
За пьяную езду у алтайца забрали новую иномарку.

За пьяную езду у алтайца забрали новую иномарку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Алтай пьяный водитель лишился новой иномарки за 2,5 миллиона рублей. О произошедшем пишет Толк.

По данным прокуратуры региона, мужчина пьяным сел за руль иномарки. До беды не дошло — его остановили сотрудники ГИБДД.

Во время суда алтаец полностью признал вину. Ему назначили 180 часов обязательных работ и лишили прав на 1,5 года. Кроме этого, у любителя выпить перед поездкой конфисковали новую Toyota Camry 2019 года выпуска. Такая машина стоит от 2,2 до 3 миллионов рублей.

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