Пьяный алтаец лишился новой иномарки за 2,5 миллиона рублей

За пьяную езду у алтайца забрали новую иномарку.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Республике Алтай пьяный водитель лишился новой иномарки за 2,5 миллиона рублей. О произошедшем пишет Толк.
По данным прокуратуры региона, мужчина пьяным сел за руль иномарки. До беды не дошло — его остановили сотрудники ГИБДД.
Во время суда алтаец полностью признал вину. Ему назначили 180 часов обязательных работ и лишили прав на 1,5 года. Кроме этого, у любителя выпить перед поездкой конфисковали новую Toyota Camry 2019 года выпуска. Такая машина стоит от 2,2 до 3 миллионов рублей.
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