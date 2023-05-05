Двух мёртвых мужчин нашли в запертых квартирах в Советском районе Новосибирска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в Советском районе за сутки нашли сразу два трупа. Оба умерших – мужчины. Подробности рассказали в службе МАСС.

– Первый вызов поступил на улицу Терешковой утром 4 мая. В 10:11 спасатели прибыли на вызов родственников пенсионера. Они сообщили, что 86-летний дедушка не отвечал на звонки, не открывал дверь. Доступ в помещении обеспечили. Оказалось, что пенсионер 1937 года рождения умер. Тело передали родственникам. Второй вызов поступил на улицу Иванова вечером 4 мая. Мужчина не отзывался. Дверь в квартиру открыли. Хозяина нашли мертвым. Тело мужчины 1970 года рождения передали полицейским, – говорится в сводке МАСС.

Причину смерти мужчин установит судмедэкспертиза.

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