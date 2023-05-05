Новосибирцы продают в интернете метеориты за сотни тысяч рублей

В Новосибирске продают метеориты за несколько сотен тысяч рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области продают и покупают куски метеоритов за сотни тысяч рублей. Одно из действующих объявлений разместил продавец с Юго-Западного жилмассива. Он предлагает купить камень, найденный в бассейне реки Обь, за 240 тысяч рублей.
Также куски метеоритов продают в Мошковском районе, в Оби, Карасуке и других городах региона. Цены разные – где-то указана договорная стоимость, в других объявлениях – несколько десятков и сотен рублей.
Больше всего стоил метеорит от продавца в Октябрьском районе. Он сбыл кусок камня за 6 тысяч, а затем – за полмиллиона рублей.
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