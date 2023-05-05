Новосибирцы продают в интернете метеориты за сотни тысяч рублей

В Новосибирске продают метеориты за несколько сотен тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области продают и покупают куски метеоритов за сотни тысяч рублей. Одно из действующих объявлений разместил продавец с Юго-Западного жилмассива. Он предлагает купить камень, найденный в бассейне реки Обь, за 240 тысяч рублей.

Также куски метеоритов продают в Мошковском районе, в Оби, Карасуке и других городах региона. Цены разные – где-то указана договорная стоимость, в других объявлениях – несколько десятков и сотен рублей.

Больше всего стоил метеорит от продавца в Октябрьском районе. Он сбыл кусок камня за 6 тысяч, а затем – за полмиллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber