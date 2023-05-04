Двое сибиряков сняли фильм про угонщиков машин

В Новокузнецке сняли художественный фильм про угонщиков машин. Фото: Сибдепо

В Новокузнецке сняли художественный фильм про угонщиков машин. Сюжет картины рассказывает о двух парнях, которые зарабатывают на жизнь, угоняя машины. В какой-то момент в их привычной схеме все идет не по плану и один из них попадает в ловушку. Друзьям предстоит выпутаться из сложной ситуации и решить все свои проблемы. Режиссерами выступили двое сибиряков — уроженцев Новокузнецка — Роман Поляков и Максим Горащенко.

Они отметили, что идея создания фильма появилась еще в 2018 году. Но на тот момент о том, как снимать кино они не имели особого понятия, поэтому задумка свернулась. Но отказываться от нее полностью сибиряки не стали.

— В 2021 году мы начали снимать фильм заново с изменённой идеей, сюжетом и подачей. Параллельно со съёмками я был в Санкт-Петербурге и принимал участие в съёмках эпизодов сериала «Катюша» с Кариной Разумовской и Маратом Башаровым. Там главной задачей было посмотреть на весь процесс съёмок изнутри, получить опыт, как актёра, так и режиссёра, — рассказал корреспонденту Сибдепо Максим Горащенко.

Когда Максим вернулся в Кузбасс, съемки было решено возобновить и довести до конца. Длились они год: многое менялось на ходу и переделывалось несколько раз, но в итоге картина увидела свет.

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