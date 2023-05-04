«Несколько раз выстрелили с мостика»: новосибирцы в соцсетях сообщили о стрельбе по зданию «Ростелекома»

Вспышка похожа на вспышку от сигнальной ракеты. Фото: Кадр из видео\"Новосибирск с огоньком"

В соцсетях появилась информация о стрельбе, которая якобы произошла в Новосибирске в ночь на 5 мая. Ролик опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

— Молодые люди с мостика несколько раз выстрелили в здание «Ростелекома», — сообщает телеграм-канал.

На кадрах ролика, якобы снятого очевидцами, видно как после звука выстрела в воздухе появляется красная вспышка, похожая на сигнальную ракету.

Получить комментарий МВД на момент публикации не удалось. Подробности выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber