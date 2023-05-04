«Выбирай, где умирать будешь»: подростки жестко избили школьника, снимая его унижения на камеру

В селе Сокур Новосибирской области группа школьников устроила драку. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В селе Сокур Новосибирской области группа школьников устроила драку. Когда и где именно произошел инцидент — неизвестно, но драчуны сняли все происходящее на видео. Позже ролик появился в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

— Сейчас тут будет жесткая драка «зуммеров», — рассказывает один из подростков, обращаясь к другому. — Ну че, выбирай, где умирать будешь?

Когда место для будущей драки школьники находят, один из них с силой опрокидывает другого на спину, а потом начинает бить руками и ногами по лицу и телу. Школьник, лежащий на траве, в это время кричит «За что? » и просит остановиться.

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