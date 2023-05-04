Новосибирская область попала в число регионов-лидеров по числу ВИЧ-инфицированных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новосибирская область попала в число регионов-лидеров по числу ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России в январе-марте 2023 года».

— Половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 13 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, — сообщается в докладе.

Как ранее сообщал региональный минздрав, в ноябре прошлого года в Новосибирской области выявили 47 тысяч инфицированных.

Напомним, в городе работают тест-мобили, где можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Пройти его может любой желающий абсолютно бесплатно. Знать свой ВИЧ-статус — очень важно, для того, чтобы при необходимости можно было оперативно начать лечение.

Расписание работы тест-мобилей в Новосибирске в мае можно найти на сайте мэрии.

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