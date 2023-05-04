В Новосибирской области в 2023 году успели родить две 14-летние девочки

Несовершеннолетним мамам помогают службы соцразвития. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Новосибирской области две 14-летние девочки стали мамами в 2023 году. Об этом КП-Новосибирск рассказала детский омбудсмен региона Надежда Болтенко.

— Семьям помогают службы социального развития в каждом района города. Девочки посещают медико-социальные кабинеты в больницах. Детей — несовершеннолетний мам — обязательно сопровождают, — рассказала омбудсмен.

Некоторые молодые мамы берут академический отпуск на учебе — кто-то после родов переходит на заочную или дистанционную форму обучения.

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