В Новосибирской области в 2023 году успели родить две 14-летние девочки

Несовершеннолетним мамам помогают службы соцразвития.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Новосибирской области две 14-летние девочки стали мамами в 2023 году. Об этом КП-Новосибирск рассказала детский омбудсмен региона Надежда Болтенко.
— Семьям помогают службы социального развития в каждом района города. Девочки посещают медико-социальные кабинеты в больницах. Детей — несовершеннолетний мам — обязательно сопровождают, — рассказала омбудсмен.
Некоторые молодые мамы берут академический отпуск на учебе — кто-то после родов переходит на заочную или дистанционную форму обучения.
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