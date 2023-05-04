На трассе под Новосибирском 47-летний водитель «Мицубиси» пострадал в жестком столкновении с «Рено». Фото: ГИБДД по НСО.
4 мая на трассе «Новосибирск-Ташанта» произошло жесткое ДТП. Там столкнулись две иномарки – «Мицубиси» и «Рено». Подробности раскрыли в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
– Водитель 1976 г.р., управляя автомобилем «Мицубиси Делика», на нерегулируемом перекрестке дорог совершал обгон. Во время маневра столкнулся с автомобилем «Рено Колеос», которым управлял водитель 1969 г.р., – говорится в сообщении ведомства.
В ДТП пострадал водитель «Мицубиси». Его госпитализировали с различными травмами.
На месте аварии работает экипаж ДПС.
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