Троих детей вытащили спасатели из ледяной Оби рядом с Аквапарком в Новосибирске. Фото: МАСС.

В Новосибирске рядом с Аквапарком за Димитровским мостом очевидцы заметили в реке детей. Они срочно вызвали спасателей.

– Подойдя к левому берегу Оби, за Димитровским мостом, спасатели обнаружили троих ребятишек, которые заходили в воду. Детей (двух мальчиков 2012 г.р. и девочку 2015 г.р.) вывели из воды на берег. Их одели, обогрели тёплыми одеялами, – рассказали в службе спасения МАСС.

С ребятней составили профилактическую беседу. Им объяснили, что купаться в ледяной воде, да еще и без присмотра взрослых запрещено. На место вызвали полицию. Правоохранителям передали детей.

В МАСС призвали родителей еще раз проговорить с детьми о правилах безопасности у водоемов. Нужно напомнить ребятам, что нельзя одним играть у воды, а тем более заходить в воду. Она еще слишком холодная.

– В такой воде организм человека может свести судорогами, перестанут работать руки и ноги. Чтобы получить переохлаждение, достаточно совсем короткого времени, – уточнили в МАСС.

Специалисты уверены, накануне удалось избежать трагедии благодаря неравнодушию очевидцев.

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