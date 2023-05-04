Трамваи № 3 и № 18 в Новосибирске перейдут в реверсивный режим на полгода

В Новосибирске на полгода изменится режим организации движения трамваев № 3 и № 18.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске на полгода изменится режим организации движения трамваев № 3 и № 18. Как сообщили в мэрии города, их переведут на реверс.
Речь идет об участке от остановочного пункта «ТГ «Левобережный» до остановочного пункта «Индустриальная» по улице Сибиряков-Гвардейцев. Там будет действовать однопутная система движения.
Изменения начнут действовать с 15 мая и продлятся до 31 октября.
− Это связано с проведением ремонта трамвайных путей по улице Сибиряков-Гвардейцев, − объяснили в муниципалитете.
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