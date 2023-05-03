«Переехали лапы, выткнули глаз»: школьница помогла спасти жертву живодеров под Новосибирском

Школьница заметила пса, волонтеры его забрали. Фото: Предоставлено волонтерами «Осиротевший»

Школьница помогла спасти собаку после нападения живодеров под Новосибирском. Вечером 30 апреля девочка нашла искалеченное животное в поселке Загора Маслянинского района:

- Местная школьница выложила фото собаки без глаза, которая ползет на передних лапах и написала: «Увидели собаку на территории деревни Загора, ему переехали задние лапы, выткнули глаз, походу, из-за того, что он ободрал куриц, - сообщила КП-Новосибирск волонтер приюта «Осиротевший» Кристина.

Волонтеры выехали за собакой 1 мая, но она пропала. Оказалось, собака еще утром 1 мая прибилась к дому местной жительницы, которая подкармливает бездомных собак. Раненая собака приползла к ней вечером на крыльцо, она прикормила собаку. Вечером 2 мая жертва нападения живодеров попала в новосибирскую ветклинику.

- Мы назвали его Фадей» Состояние тяжелое. У него оторван хвост, есть подозрение на перелом крестца, пуля в грудопоясничном отделе, один глаз частично или полностью отсутствует. Также у собаки энтерит и проблемы с сердцем. Назначены обследования, лечение будет очень дорогостоящим», – рассказала куратор собаки Анна.

Волонтеры спасли еще одного пса Тошу, подстреленного в этом же поселке Загора. Пули прошли по касательной, однако пес не может встать на ноги и нуждается в долгом лечении и реабилитации. Сбор собакам ведется в группе приюта «Осиротевший» в telegram.

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