Жуткая пробка сковала Димитровский мост в Новосибирске вечером 3 мая

Мост заморозила пробка. Фото: мэрия Новосибирска.
Сильный затор заморозил движение по Димитровскому мосту в Новосибирске вечером 3 мая. Водители от скуки даже начали шутить в 2ГИС.
— Всем, кто заезжает на мост — терпения, — пожелал горожанам один из пользователей.
Некоторые решили оставить в приложении шутки-минутки: «Я английский выучу, пока мы стоим».
Но не все способны мыслить оптимистично в ужасных пробках — особенно, проголодались:
— Есть у кого покушать? Я сейчас умру от голода, — написал один из автомобилистов.
Кто-то шутит, а кто-то высказывает недовольство в 2ГИС. Фото: скриншот из сервиса.
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