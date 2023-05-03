В Новосибирске продлили арест экс-начальнику отдела по борьбе с коррупцией — его судят за взятку

Экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией судят за взятку. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

В Новосибирске не удовлетворили апелляцию бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией МВД. Его судят по статье о взятке в крупном размере.

— Новосибирской областной суд оставил без изменения срок ареста обвиняемого — его продлили до 20 июня 2023 года, — сообщили в управлении судебного департамента региона.

Обвиняемый подавал апелляцию после решения Дзержинского районного суда, но жалобу не удовлетворили и постановление менять не стали.

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