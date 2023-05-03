Известный новосибирский страйкболист погиб в зоне СВО

О смерти Степана стало известно 1 мая. Фото: https://vk.com/mofzone

В зоне спецоперации на Украине погиб известный новосибирский страйкболист Степан Степанов. Об этом сообщили в группе страйкбольно-ролевого проекта «S.T.A.L.K.E.R. [ХЗ] Хозяева Зоны», основателем которого он был.

Как отметили в группе, о смерти Степана стало известно 1 мая.

− Это шокирующая и подавляющая новость для всех нас, и все, кто знали Степана, пересекались на страйкболе, сталкере или на других мероприятиях, я уверен, знали его как добродушного, серьезного, принципиального и справедливого человека, − говорится в публикации.

Сокомандник Степана подчеркнул, что тот душой горел за любимое дело и за страну. Он всегда старался помочь нуждающимся и с радостью делился ценными советами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber