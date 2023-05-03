Двум мигрантам, финансировавшим терроризм, вынесли приговор в Новосибирске. Фото: УФСБ по НСО.

В Новосибирске вынесли приговор двум мигрантам, финансировавшим террористические организации. Также они пропагандировали терроризм, сообщает УФСБ по Новосибирской области.

Известно, один из мигрантов вербовал жителей НСО в террористическую организацию. Также он финансировал террористов, переводил деньги участникам МТО.

Еще один злоумышленник, который являлся участником запрещенной террористической организации, создал в интернете пропагандистский ресурс. На нем вербовал жителей Новосибирской области. Призывал их присоединиться к террористам.

1-й Восточный окружной военный суд приговорил мигрантов к 13 и 14-ти годам лишения свободы.

– С отбыванием в тюрьме первых четырех лет, а остальной части наказания – в колонии строгого режима, – уточнили в УФСБ по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber