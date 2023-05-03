Двум мигрантам, финансировавшим терроризм, вынесли приговор в Новосибирске. Фото: УФСБ по НСО.
В Новосибирске вынесли приговор двум мигрантам, финансировавшим террористические организации. Также они пропагандировали терроризм, сообщает УФСБ по Новосибирской области.
Известно, один из мигрантов вербовал жителей НСО в террористическую организацию. Также он финансировал террористов, переводил деньги участникам МТО.
Еще один злоумышленник, который являлся участником запрещенной террористической организации, создал в интернете пропагандистский ресурс. На нем вербовал жителей Новосибирской области. Призывал их присоединиться к террористам.
1-й Восточный окружной военный суд приговорил мигрантов к 13 и 14-ти годам лишения свободы.
– С отбыванием в тюрьме первых четырех лет, а остальной части наказания – в колонии строгого режима, – уточнили в УФСБ по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер