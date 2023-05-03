Погода в Новосибирске на 9 мая 2023 года: сибиряков обрадует солнце и жара под +27 градусов

Во время парада в День Победы будет хорошая погода.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Погода в Новосибирске на 9 мая 2023 года порадует жарой и отсутствием дождей. Синоптики обещают на День Победы солнце и температуру выше +20 градусов.
— В ночь на 9 мая температура составит +8…+10 градусов, днем будет до +22…+24. Будет небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — передает Росгидрометцентр.
«Яндекс.Погода» обещает еще большую жару. Согласно прогнозу сервиса, 9 мая потеплеет до +27 градусов, а весь день горожан будет радовать чистое небо и яркое солнце.
Сервис «Ну и погода» также обещает высокую температуру под +22 градуса, переменную облачность и отсутствие осадков.
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