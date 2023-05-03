«Со всех сторон сдавили дети»: сибирячка заплатила за ВИП-места на концерте, но не увидела певицу из-за толпы

Девушка осталась недовольна тем, что с ее ВИП-места ничего не было видно. Фото: Flamp.ru

Жительница Барнаула Дарья приехала в Новосибирск на концерт в лофт-парке «Подземка». Она заплатила за лучшее место, но в итоге насладиться музыкой и увидеть певцов на сцене не смогла из-за толпы.

Вначале концерт должен был состояться 11 декабря 2022 года, но его перенесли на апрель. Девушка не смогла вернуть деньги за билет и решила поехать в соседний город во время весеннего отпуска. Она заплатила 3200 рублей.

Вместо сцены она наблюдала грязный потолок. Фото: Flamp.ru.

— Теперь внимание — помимо полного отсутствия вентиляции в помещении, мое ВИП-место выглядело вот так. Не видно не то, что артиста, а даже его макушки. Со всех сторон меня сдавили дети 14-16 лет. Мне 30 лет с хвостиком. Я покупала ВИП-билет с лучшим местом в зале, чтобы спокойно послушать вживую любимую мной музыку. Вот так это место должно выглядеть? — написала Дарья в разгромном отзыве на «Флампе».

Девушка добавила, что будет судиться с организаторами концерта.

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