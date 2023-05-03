Депутат горсовета Евгений Лебедев возвращается в Новосибирск из зоны СВО. Фото: "Наша Дзержинка - группа депутата Лебедева Е. В."

Депутат горсовета Евгений Лебедев, пробывший на СВО 91 день, возвращается в Новосибирск. Об этом он сообщил в соцсетях.

– Заканчивается моя трехмесячная добровольческо-волонтерская миссия в зоне проведения СВО. Это были непростые 3 месяца. Еще не уехав, понимаю, что буду искать возможность вернуться сюда. А пока я возвращаюсь в Новосибирск, – сказал Лебедев.

Он уточнил, что в Новосибирске продолжит исполнять обязанности депутата. Будет помогать своим избирателям в решении различных вопросов.

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