Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, когда надо выращивать крупную клубнику

Первые посадки клубники можно делать уже в начале мая. Фото: Иван МАКЕЕВ

Весна 2023 в Новосибирской области выдалась прохладной. Однако начало мая — лучшее время для высадки крупноплодной земляники, чтобы на будущий год получить урожай.

— Нужно садить районированные сорта: Первоклассница, Солнечная поляна, Даренка, Орлец, Фейерверк. Старовозрастные посадки обязательно надо подкормить мочевиной, 30 граммов на квадратный метр. Это одна столовая ложка. Когда садим новую, в лунку обязательно нужно положить суперфосфата двойного, древесной золы, мочевины, перегной. Но не переусердствовать с удобрениями, — рассказала КП-Новосибирск агроном Людмила Шубина.

В Новосибирской области доминируют черноземные почвы — для них подходят эти удобрения. Но если у вас на огороде кислая почва, нужно использовать кальциевую селитру.

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