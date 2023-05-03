В Новосибирской области 76% работников не устраивает зарплата. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уровень удовлетворенности зарплатой снижается в Новосибирской области. Эксперты hh.ru выяснили, насколько работники региона довольны своим заработком. А также спросили у них о желаемом уровне заработной платы.

По информации экспертов, лишь 21% работников в Новосибирской области заявили, что довольны зарплатой. В сравнении с 2022 годом число довольных упало на 7 процентов.

– Еще 76% респондентов заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Для сравнения, в целом по России, 71% работников недовольны оплатой своего труда, – сообщает пресс-служба hh.ru.

Известно, что 3% работников затруднились ответить на вопрос о зарплате.

Больше всего зарплатой довольны работники, задействованные в сферах безопасности, инвестиций, информационных технологий. Не устраивает зарплата тех, кто трудится в медицинской отрасли, туристической и юридической.

– Почти половина (45%) новосибирцев, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более, – добавили эксперты.

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