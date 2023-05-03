Новосибирск прохладным утром 3 мая сковали шестибалльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром 6 мая сковали пробки в 6 баллов. По данным «2ГИС», заторы на площади Труда в обоих направлениях, проезде Энергетиков, улицах Широкой и Станционной. Затруднено движение по улицам Ватутина, Станиславского и Котовского.

Не проехать по улицам Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и Титова. Не проехать по Хилокской, Петухова, а также по Октябрьскому мосту.

На правобережье пробки на Большевистской, Кирова, Добролюбова и Никитина. На Бориса Богаткова тоже затор.

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