В новосибирской женской колонии выбрали самую красивую «Мисс весну»

В новосибирской исправительной колонии № 9 прошел конкурс «Мисс весна 2023». Фото: ГУФСИН НСО

В новосибирской исправительной колонии № 9 прошел конкурс «Мисс весна 2023». Его проводят в учреждении уже в 22 раз — с 2001 года. Конкурсантки сами подготавливают костюмы и номера, чтобы потом выступить перед судьями.

— К конкурсу готовились все отряды — конкурсанткам девушки помогали с нарядами, прической, макияжем, да и просто давали советы при подготовке номеров. Такая активность не только скрашивает серость и монотонность будней в колонии, но и положительно влияет на характеристику осужденных. К тому же, на праздник были приглашены родственники женщин, они поддерживали своих внучек, дочерей и сестер в зрительном зале, — рассказала замначальника колонии Валентина Тетерина.

Конкурсантки сами готовили костюмы и ставили номера. Фото: ГУФСИН НСО

Проходило состязание в три этапа. У каждого — своя тематика. Так, первый тур прошел под эгидой зодиакальных созвездий: участницы перевоплотились в девять знаков зодиака. Второй тур был посвящен Году педагога и наставника: осужденные поставили юмористические сценки на тему школьных будней. Завершился конкурс модным показом «Виды современного искусства». Участницы дефилировали в образах фэнтэзи, поп-арта, модерна, авангарда, и других.

Судили конкурс актеры, режиссеры и деятели культуры. Фото: ГУФСИН НСО

Судили конкурс начальник колонии, омбудсмен по правам человека в регионе, работники культуры, актеры, режиссеры, музыканты, и организаторы конкурсов красоты.

Победительницей «Мисс весны» стала осужденная по имени Светлана — ей вручили заслуженную корону. Еще трех женщин отметили в номинациях «Мисс грация», «Мисс очарование» и «Мисс оригинальность». Конкурсанткам вручили дипломы, цветы и подарки.

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