В Новосибирске водители собрали очереди на шиномонтажках

В Новосибирске водители массово озаботились сменой резины с летней на зимнюю. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске водители массово озаботились сменой резины с летней на зимнюю. А поскольку сделать они это решили практически в один момент, на шиномонтажках выстроились очереди.

— Обычно я записываюсь заранее, но в этом году трудно было предугадать дату из-за погоды, но вроде как уже стоит сменить шины. Решил этим заняться на выходных, объехал несколько мест — везде все занято. Сегодня тоже — или занято, или очередь. В итоге, конечно, нашел место, но сделать это было не просто, — рассказал КП-Новосибирск читатель.

Ранее в ГИБДД рассказывали, когда стоит начинать менять зимнюю резину на летнюю и какие для этого должны быть условия.

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Смена резины напрямую зависит от погодных условий (подробнее).

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