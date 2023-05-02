В Новосибирске стартовал ремонт дороги на перекрестке улиц Писарева и Мичурина

В Новосибирске стартовал ремонт дороги на улице Писарева. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске стартовал ремонт дороги на улице Писарева. В мэрии города сообщили, что его планируется завершить до 5 мая.

— На улице Писарева идет поддерживающий ремонт, участки дороги фрезеруются, затем восстанавливаются. Капитально отремонтировать улицу планируем в следующем году, на всём её протяжении. В последние два года здесь шел ремонт теплосетей, покрытие было нарушено, нужно приводить его в нормативное состояние, — пояснил мэр города Анатолий Локоть.

Ремонтируют улицу Писарева на перекрестке с улицей Мичурина. Уже отфрезеровано 300 квадратных метров дорожного полотна, в ближайшие дни эти участки будут заасфальтированы с применением горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II.

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