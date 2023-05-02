Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 16:49

В Новосибирске стартовал ремонт дороги на перекрестке улиц Писарева и Мичурина

Его планируют завершить до 5 мая
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске стартовал ремонт дороги на улице Писарева.

В Новосибирске стартовал ремонт дороги на улице Писарева.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске стартовал ремонт дороги на улице Писарева. В мэрии города сообщили, что его планируется завершить до 5 мая.

— На улице Писарева идет поддерживающий ремонт, участки дороги фрезеруются, затем восстанавливаются. Капитально отремонтировать улицу планируем в следующем году, на всём её протяжении. В последние два года здесь шел ремонт теплосетей, покрытие было нарушено, нужно приводить его в нормативное состояние, — пояснил мэр города Анатолий Локоть.

Ремонтируют улицу Писарева на перекрестке с улицей Мичурина. Уже отфрезеровано 300 квадратных метров дорожного полотна, в ближайшие дни эти участки будут заасфальтированы с применением горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber