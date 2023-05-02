В Новосибирске томич заработал новую статью прямо в зале суда

Томич оскорбил участников судебного заседания и заработал новую статью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Новосибирска завершили расследование по делу о неуважении к суду. Рецидивист оскорбил участников заседания и наговорил себе на новую статью.

— Не раз судимого 50-летнего жителя Томской области обвиняют по статье о неуважении к суду. В сентябре 2022 года во время заседания тот, не согласившись с речью одного из участников разбирательства, оскорбил его в неприличной форме, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Томич признал вину. Следователи собрали все доказательства — в их числе аудиозапись заседания суда.

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