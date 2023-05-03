«Вышел и оставил квартиру открытой»: в Новосибирске ищут таинственно пропавшего 42-летнего жителя Усть-Куты

Мужчина ушел из дома по улице Одоевского. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске таинственно пропал Антипин Александр Николаевич. Мужчина исчез 28 апреля. В столице Сибири он жил на протяжении трех лет.

- Он снимал квартиру на улице Одоевского в Первомайском районе. Известно, что он вышел из дома выпивший и не закрыл дверь. Соседи увидели это спустя несколько дней и вызвали полицию, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, сестра Александра.

По словам женщины, она уже написала заявление в полицию. Им удалось выяснить, что Александра забирала скорая из торгового центра.

- Его отвозили в больницу на Титова, но потом он оттуда ушел, - уточнила Светлана.

Рост Александра 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. Цвет волос у него темный.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Александра сообщите по номеру - 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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