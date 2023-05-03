«Махины расходились в миллиметрах»: новосибирец пожаловался на разборки водителей автобусов

Новосибирец заявил, что водители автобусов гоняли друг с другом. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Новосибирец пожаловался на разборки водителей автобусов. Инцидент произошел 30 апреля. Как утверждает мужчина, водители устроили гонки друг с другом на большой скорости.

- Они разговаривали по телефону друг с другом. Водитель угрожал и матерился. В некоторые моменты махины расходились в миллиметрах друг с другом, - написал сибиряк на сайте Flamp.

Пассажир просит провести воспитательную беседу с водителями. Он уверен, что в следующий раз такие разборки могут закончиться плачевно.

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