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НовостиОбщество3 мая 2023 1:00

«Махины расходились в миллиметрах»: новосибирец пожаловался на разборки водителей автобусов

Новосибирец пожаловался на разборки водителей автобусов во время езды
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Новосибирец заявил, что водители автобусов гоняли друг с другом.

Новосибирец заявил, что водители автобусов гоняли друг с другом.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Новосибирец пожаловался на разборки водителей автобусов. Инцидент произошел 30 апреля. Как утверждает мужчина, водители устроили гонки друг с другом на большой скорости.

- Они разговаривали по телефону друг с другом. Водитель угрожал и матерился. В некоторые моменты махины расходились в миллиметрах друг с другом, - написал сибиряк на сайте Flamp.

Пассажир просит провести воспитательную беседу с водителями. Он уверен, что в следующий раз такие разборки могут закончиться плачевно.

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