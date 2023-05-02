Один из руководителей новосибирского Совета отцов Павел Поляков погиб на СВО

Павел был членом Союза Отцов Новосибирска. Фото: предоставлено героем публикации.

На СВО погиб Павел Поляков — руководитель первичного отделения Совета Отцов в Новосибирске. Пост со словами скорби на личной странице в соцсетях выложил руководитель союза Сергей Майоров.

— Светлая память, Брат! Ты в моем сердце! Победа будет за Нами! — написал товарищ военного.

По его словам, Павел уехал на СВО добровольцем 9 декабря 2022 года.

Прощание с героем пройдет 3 апреля в 12:30. В последний путь бойца проводят на Гусинобродском кладбище.

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