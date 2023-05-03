Станет теплее: в Новосибирске температура поднимется до +12 градусов

В Новосибирске потеплеет до +12 градусов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Впереди перед долгими выходными — еще одно потепление. Начнется оно с 3 мая, и с каждым днем будет становиться все жарче. Сегодня синоптики обещают ночью +1 градус, а днем — +10…+12.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура составит -4…+1 градус, местами до -9, днем — до +10…+15 градусов. Будет так же светить солнце, но местами подует и сильный ветер до 14 метров в секунду.

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