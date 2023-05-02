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НовостиОбщество2 мая 2023 12:39

Открытку с поздравлением от президента с Днем Победы получат 5600 ветеранов из Новосибирской области

Их доставят почтой
Галина СИМОНОВА
В 2023 году открытку с поздравлением ко Дню Победы от президента получат 5600 ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: «Почта России»

В 2023 году открытку с поздравлением ко Дню Победы от президента получат 5600 ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: «Почта России»

В Новосибирской области в 2023 году открытку с поздравлением ко Дню Победы от президента получат 5600 ветеранов Великой Отечественной войны. Их доставят почтой.

— Со 2 по 8 мая почтальоны вручат около полумиллиона писем лично в руки почётным адресатам по всей стране. В почтовом отправлении — открытка с поздравлением в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным Президентом РФ Владимиром Путиным, — сообщили в «Почте России».

В Почте России также отметили, что сделают все, чтобы ветераны получили свои письма в независимости от того, где они будут находиться в праздничные дни. А если в праздничный день разыскать адресата не выйдет, письмо еще месяц будет храниться в ближайшем отделении, а почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравление.

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