В Новосибирске отменили концерт рэпера Loqiemean. Фото: vk.com/loqie_nsk

В Новосибирске отменили концерт рэпера Loqiemean. Он должен был состояться в лофт-парке «Подземка» 8 мая.

— Концерт действительно был отменен, в ближайшее время для зрителей в официальных аккаунтах будет опубликована более подробная информация обо всем, — пояснили КП-Новосибирск в лофт-парке.

Пока что в официальной группе концерта рэпера в Новосибирске об отмене информации нет. На выступление еще можно приобрести билеты — от 1500 до 2700 рублей.

Информации о переносе даты выступления или возврате денег за билеты тоже пока не сообщается.

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