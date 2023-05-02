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НовостиОбщество2 мая 2023 9:06

Губернатор Андрей Травников поручил оперативно оказать господдержку новосибирским аграриям

Об этом сообщает региональное правительство
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Губернатор Андрей Травников поручил оперативно оказать господдержку новосибирским аграриям.

Губернатор Андрей Травников поручил оперативно оказать господдержку новосибирским аграриям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 2 мая, губернатор Андрей Травников поручил областному министерству сельского хозяйства довести до новосибирских аграриев дополнительные средства федеральной господдержки. Сделать это необходимо оперативно, сообщает правительство Новосибирской области.

– Уважаемые коллеги, вниманию глав всех сельских районов: Министерство сельского хозяйства РФ выделило Новосибирской области дополнительные средства на поддержку наших аграриев – это 272 млн рублей. На поддержку растениеводческих хозяйств, в связи с неблагоприятной ценовой ситуацией, которая сложилась для производителей в прошлом году, – сказал губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, сумму увеличат. В июне 2023 года власти получат следующий транш. Задача на данный момент, подчеркнул Андрей Травников – максимально оперативно довести средства до хозяйств.

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