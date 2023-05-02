Губернатор Андрей Травников поручил оперативно оказать господдержку новосибирским аграриям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 2 мая, губернатор Андрей Травников поручил областному министерству сельского хозяйства довести до новосибирских аграриев дополнительные средства федеральной господдержки. Сделать это необходимо оперативно, сообщает правительство Новосибирской области.

– Уважаемые коллеги, вниманию глав всех сельских районов: Министерство сельского хозяйства РФ выделило Новосибирской области дополнительные средства на поддержку наших аграриев – это 272 млн рублей. На поддержку растениеводческих хозяйств, в связи с неблагоприятной ценовой ситуацией, которая сложилась для производителей в прошлом году, – сказал губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, сумму увеличат. В июне 2023 года власти получат следующий транш. Задача на данный момент, подчеркнул Андрей Травников – максимально оперативно довести средства до хозяйств.

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