У двоих новосибирцев заподозрили клещевой энцефалит

У двоих жителей Новосибирской области заподозрили клещевой энцефалит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У двоих жителей Новосибирской области заподозрили клещевой энцефалит. Об этом на оперативном совещании 2 мая сообщил глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов.

По словам Щербатова, на данный момент зарегистрировано 43 обращения с укусом клеща. Это значительно меньше, чем в аналогичный период 2022 года – тогда было 445 обращений.

Чаще всего новосибирцев кусают в Искитимском, Ордынском и Карасукском районах НСО. В Новосибирске наиболее опасным районом стал Дзержинский.

− Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит два человека, что на уровне прошлого года, − подчеркнул глава новосибирского Роспотребнадзора. – Все госпитализированные не привиты против клещевого энцефалита.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber