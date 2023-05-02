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НовостиОбщество2 мая 2023 6:01

У двоих новосибирцев заподозрили клещевой энцефалит

Их госпитализировали
Анастасия ХРОМЫХ
У двоих жителей Новосибирской области заподозрили клещевой энцефалит.

У двоих жителей Новосибирской области заподозрили клещевой энцефалит.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У двоих жителей Новосибирской области заподозрили клещевой энцефалит. Об этом на оперативном совещании 2 мая сообщил глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов.

По словам Щербатова, на данный момент зарегистрировано 43 обращения с укусом клеща. Это значительно меньше, чем в аналогичный период 2022 года – тогда было 445 обращений.

Чаще всего новосибирцев кусают в Искитимском, Ордынском и Карасукском районах НСО. В Новосибирске наиболее опасным районом стал Дзержинский.

− Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит два человека, что на уровне прошлого года, − подчеркнул глава новосибирского Роспотребнадзора. – Все госпитализированные не привиты против клещевого энцефалита.

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